Azione Messapica sollecita il ripristino dei giardini pubblici di Uggiano

Il movimento politico “Azione Messapica”, chiede ai commissari straordinari del comune di Manduria di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza e tornare a far risplendere (in tutti i sensi) la Villa di Uggiano Montefusco. “Chi è preposto al controllo deve tempestivamente intervenire”, scrive il movimento in un comunicato stampa.



“Azione Messapica – si legge - ha già da tempo inserito nel proprio programma elettorale 2020, l'immediata piantumazione di adeguati arbusti nella Villa di Uggiano Montefusco. La piantumazione sarà un’operazione da svolgere nelle primissime settimane dell’eventuale mandato elettorale, per il necessario decoro urbano, l’ombreggiamento e soprattutto come segnale di civiltà e bellezza”.

La stessa Villa della frazione di Manduria risulta da mesi totalmente priva dell'illuminazione pubblica che pertanto occorre ripristinare urgentemente. In queste serate caldissime, come ogni anno, la villa diventa ritrovo per tutti i manduriani e uggianesi che desiderano far correre e divertire i propri bimbi all’aria aperta. Uno spazio pubblico di tale importanza invece risulta pericolosamente abbandonato a sé stesso per la mancanza di illuminazione, e si presenta angusto e desolante per la totale assenza di alberi e pertanto di ombra.

“Non si può più attendere che si insedi la prossima Amministrazione Comunale eletta dai cittadini – insiste il movimento - corre l'obbligo di chiedere un immediato intervento per scongiurare un pericolo serio segnalatoci nella giornata di giovedì 02 luglio. un palo dell'illuminazione (non funzionante) risulta pericolosamente piegato e fuori asse proprio a ridosso dell'altalena e dei giochi dei bimbi”.