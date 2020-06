​Sette sindaci per Manduria, ma mancano ancora due nomi

Dovrebbero essere sette i candidati sindaci che si contenderanno la vittoria nelle prossime elezioni di settembre. Solo cinque quelli che hanno già ufficializzato la propria candidatura. Sono Lorenzo Bullo, Leonardo Moccia, Gregorio Pecoraro, Domenico Sammarco, e Mimmo Breccia. I primi due di centrodestra, il terzo e il quarto di centrosinistra e l’ultimo, civico.

Ne mancano all’appello altri due: il candidato della Lega che per le comunali non si presenterà con la coalizione di centrodestra e quello del raggruppamento che fa capo al consigliere regionale uscente, Luigi Morgante. Per la Lega gira il nome di una donna, l’avvocatessa Cinzia Filotico mentre per il cartello di centro si punterebbe su un esponente espresso dalla lista civica «Azione Messapica» che punterebbe su un altro avvocato, Dario Duggento.



Ieri sera, intanto, sul Corso XX Settembre, si è tenuta l’inaugurazione del comitato elettorale cittadino di Forza Italia. All'evento hanno partecipato Francesca Franzoso, consigliere regionale e commissario provinciale del partito, il commissario cittadino, Gregorio Capogrosso e il candidato sindaco del centrodestra, avvocato Lorenzo Bullo che ha aperto così la sua campagna elettorale.