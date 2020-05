Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il via libera per la lista con Gregorio Pecoraro

Alle prossime consultazioni comunali il Movimento 5 Stelle avrà la sua lista di candidati per la composizione del Consiglio comunale. I pentastellati locali hanno avuto la certificazione dagli organi direttivi del Movimento. «Il giusto riconoscimento – si legge in una nota stampa del M5S -, al lavoro svolto dal Meetup Manduria 5 Stelle che, negli anni, ha saputo portare avanti proposte e idee nate dalla partecipazione attiva dei cittadini all’attività politica locale».

«La certificazione – prosegue la nota – dimostra la concretezza del programma condiviso con gli altri gruppi politici della coalizione Città Più e Movimento Democratico per Manduria che verrà rappresentata dal candidato Sindaco dottor Gregorio Pecoraro, figura esperta e autorevole, dotata di grande competenza ed esperienza di pubblica amministrazione e da una "flotta" di giovani la cui grande capacità di ascolto verrà messa a disposizione di tutta la cittadinanza». I grillini Messapici dunque si candidano per essere «quella forza politica giovane, pulita e propositiva che avrà sempre come “faro” l’interesse dello sviluppo e del benessere della comunità manduriana».