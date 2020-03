Divergenze e chiarimenti tra ex di "Azione Messapica

Chiarimenti a vicenda a colpi di note stampa tra gli avvocati Antonio Casto e Davide Parlatano, quest’ultimo fuoruscito dal movimento politico “Azione Messapica” per divergenze di vedute dal resto del gruppo. Entrambi rettificano il ruolo che Parlatano aveva all’interno del movimento. Non segretario, come abbiamo erroneamente scritto ieri in un articolo in cui si dava conto della divisione, ma componente del direttivo.

«Devo precisare – scrive l’ex dirigente di “Azione Messapica” -, che non sono mai stato segretario, ma solo un membro del direttivo. Le mie dimissioni – spiega poi - sono scaturite da una insorta non condivisone della linea politica intrapresa dall’Associazione. Personalmente, su delega di Azione Messapica, ebbi a sottoscrivere un accordo politico con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e altre forze civiche. Successivamente al preannunciato abbandono da parte della Lega – prosegue Parlatano -, Azione Messapica ha ritenuto di sentirsi affrancata da quell’accordo che sarebbe dovuto essere condiviso da tutte le forze che lo avevano sottoscritto. Ho ritenuto quindi opportuno rassegnare le mie dimissioni e al di là delle opinioni politiche – conclude -, esprimo la mia stima nei confronti di tutti gli amici di Azione Messapica».

Puntuale anche la necessità di chiarimenti di Casto.

«In un momento così difficile per la nazione – scrive - riteniamo non opportuno alimentare polemiche politiche, tanto più che, in osservanza alle note disposizioni ministeriali, anche l'attività politico-culturale di Azione Messapica è sospesa sino a data da destinarsi. Ad ogni modo – prosegue la nota di Casto -, letto il contenuto dell'articolo, è necessario precisare che l'avvocato Davide Parlatano non riveste e non ha mai rivestito il ruolo di segretario di Azione Messapica, che è invece coperto dalla signora Stefania Dinoi. Per dovere di verità – aggiunge -, si precisa che le presunte divergenze del suddetto saranno oggetto di valutazione politica e, si auspica, chiarite quando si potrà finalmente tornare alla vita normale di ognuno di noi».