I tulliani attaccano Pecoraro: ha disatteso le norme anti contagio. Lui: argomenti poveri

Iniziano le schermaglie tra candidati. I primi ad alzare il tiro sono gli attivisti del movimento «Manduria Lab» che puntano il dito contro il candidato civico Gregorio Pecoraro, accusato dai “tulliani” di aver disatteso le norme imposto del governo contro la diffusione del coronavirus. Appellandosi alle ragioni che hanno consigliato la sospensione di altri eventi di assembramento di pubblico come la Fiera Pessima e le cerimonie e gli atti di devozione delle chiese, i progressisti criticano l’atteggiamento di «un candidato sindaco e della sua coalizione» che «perseverano nel voler comunque svolgere l’iniziativa pubblica di presentazione del proprio progetto politico, non curandosi delle conseguenze di un eventuale assembramento di persone». Quello compiuto dall’ex sindaco Pecoraro, di concerto con l’insieme di liste civiche che lo sostiene, si legge nel comunicato di “Manduria Lab”, «ci sembra un comportamento poco responsabile – scrivono - anche in considerazione del fatto che il sindaco rappresenta, ai sensi di legge, la massima autorità cittadina in materia di salute pubblica».

Pronta la risposta di Pecoraro che definisce l’intervento dei suoi avversari politici «una strumentalizzazione». Spiegando così l’accaduto. «Si è trattata dell’apertura della nuova sede, avvenuta senza pubblica ufficializzazione, ma con la partecipazione libera e spontanea dei tanti (forse questo è il vero problema?) attivisti che stanno collaborando al progetto Città Più. Prova ne è – prosegue la nota di Pecoraro - che all’interno della sala non sono state predisposte delle sedie, non trattandosi di alcuna ufficiale presentazione. Ci auguriamo che tali forze politiche – conclude - abbiano in futuro argomentazioni più serie con cui stabilire occasioni di proficuo confronto».