Morgante alla conquista delle civiche del terzo polo

Esclusa la possibilità di un accordo con la Lega che in una nota stampa fa sapere di non essere interessata ad apparentamenti con lui, il consigliere regionale uscente, Luigi Morgante, punta tutto sul terzo polo che a Manduria è rappresentato dall’Udeur (Vincenzo Dimitri), Cdu (Leonardo Moccia) e Puglia Popolare per Manduria di cui fanno parte gli ex consiglieri comunali Arcangelo Durante, Marcello Venere, Giorgio Duggento e Antonio Giuliano. Un “patto per Manduria”, lo definisce Morgante che di suo metterebbe in campo le sue liste civiche, “Manduria nel Cuore” e “Manduria Civica”, la lista “Manduria Libera” del professore Giuseppe Moscogiuri e la lista che fa riferimento a Mimmo Lariccia di prossima composizione.

«Il Patto per Manduria – dichiara Morgante -, ha deciso di voler allargare a tutte le forze civiche presenti sul territorio di Manduria per dare anche più forza alle idee e programmi che vedano Manduria protagonista».

Il consigliere regionale risponde poi indirettamente ai componenti locali del polo di centrodestra che in tutte le trattative per l’individuazione del candidato sindaco hanno coinvolto i rispettivi dirigenti provinciali. «A decidere le sorti politiche di Manduria – scrive Morgante – devono essere i manduriani e non illustri personaggi venuti da fuori Manduria».

Intanto i salviniani manduriani entro oggi, martedì 3 febbraio, dovrebbero sciogliere il nodo delle annunciate primarie per la ricerca del candidato sindaco in disaccordo con i partner della coalizione di centrodestra, “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Tutti insieme per Manduria” e “Azione Messapica” i quali hanno già chiuso sul nome di Lorenzo Bullo.