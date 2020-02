Candidature, la Lega in standby potrebbe interessare a Morgante

Mentre il centrodestra sarebbe già pronto ad ufficializzare l’avvocato Lorenzo Bullo come candidato sindaco, ci si chiede che fine farà l’idea della Lega intenzionata ad affidare alle primarie tale scelta. Voci di corridoio parlano di contatti quotidiani dei salviniani manduriani con i propri referenti provinciali e regionali del partito ai quali hanno demandato tale scelta che, però, tarda a venire.

Non sarebbe da escludere a questo punto che un isolamento della Lega dal resto della coalizione possa spingere il coordinatore cittadino, Nicola Moscogiuri, a lanciare lo sguardo verso il polo di centro che fa riferimento al consigliere regionale uscente, Luigi Morgante la cui alleanza con la Lega non dispiacerebbe potendo ricevere un aiuto per la sua ricandidatura. In cambio Morgante, forte di quattro liste già pronte, lascerebbe alla Lega l’individuazione del candidato sindaco. Della partita potrebbe far parte anche il movimento di centro, Puglia Popolare se non fosse per l’appoggio già promesso al presidente uscente del centrosinistra, Michele Emiliano.