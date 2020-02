Greco battuto da Molendini di Maruggio. "Uno vale uno", a Manduria i grillini valgono 50

I grillini manduriani non sono riusciti neanche questa volta a candidare un proprio esponente nella lista delle prossime regionali. Il voto di ieri sulla piattaforma Rousseau ha portato solo 50 voti al candidato di bandiera, Pasquale Greco, che è stato battuto dalla candidata maruggese, Fabiana Molendini votata da 69 iscritti alla piattaforma.

Una brutta sconfitta per il movimento 5 stelle Messapico che, almeno al suo interno, dimostra di valere davvero poco, 50 preferenze appunto. O peggio ancora di non riuscire a blindare il proprio candidato permettendo voti di transfughi manduriani veicolati sulla candidata maruggese che, tra l’altro, non è una veterana del movimento come lo è Greco.

Molendini, che da Maruggio conquista quindi uno dei posti nella lista del Movimento 5 Stelle, con candidata alla presidenza la consigliera uscente Antonella Laricchia, ha cominciato da poco ad avvicinarsi alla politica grillina. Dipendente dell’aeroporto di Brindisi, la neo candidata si è sempre distinta nel campo dei diritti dei disabili avendo capeggiato in passato la battaglia delle mamme contro le pecche del sistema educativo e assistenziale dei bambini con gravi handicap.

Nella piattaforma Rousseau erano in tutto 92 gli iscritti pugliesi al Movimento 5 Stelle che avevano presentato la propria candidatura per entrare a far parte della lista elettorale alle prossime Regionali in Puglia. Delle 92 candidature, 25 arrivano dalla provincia di Bari, 22 dalla provincia di Foggia, 14 dal Tarantino, 13 i candidati leccesi, 11 quelli brindisini e 7 le candidature pervenute dalla Bat.