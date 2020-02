Mister Proloco verso un conflitto d’interessi

C’è un altro aspetto, non contemplato nella presa di posizione del movimento che candida Gregorio Pecoraro a futuro sindaco di Manduria, che coinvolge in pieno l’altro candidato della coalizione mista composta per lo più da vecchi politici manduriani: Domenico Sammarco.

Da presidente della Proloco, l’aspirate sindaco parteciperà all’avviso pubblico sulle iniziative estive che, in caso di vittoria elettorale, lo porterà in una scomoda situazione di conflitto d’interessi dovendo lui stesso ratificare con delibera di giunta, domani, il pagamento alla “sua” Proloco con gli stessi contributi che “mister Proloco” si accaparrerà oggi grazie alle collaudate capacità imprenditoriali e di spettacolo. E non solo grazie a quello. Sarebbe opportuno, quindi, che Sammarco rinunciasse al titolo di “mister Proloco” concorrendo alla pari questa difficile campagna elettorale per dare, finalmente, una guida politica alla città.