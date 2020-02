Italia Viva anche a Manduria: “Ancora nessuno invito ai tavoli”

Si è svolta a Taranto la prima riunione provinciale di Italia Viva. L’incontro è servito per fare la ricognizione delle realtà territoriali già presenti in provincia di Taranto e per gettare le basi, anche in terra jonica, del nascente progetto riformista portato avanti da Matteo Renzi, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato.

Numerosi i comuni che hanno già risposto all’appello lanciato dai nuovi coordinatori Maria Vittoria Colapietro e Vincenzo Angelini. Un presidio dei renziani è nato anche a Manduria. A rappresentarlo è l’ex piddina, Stefania Epifani che ancora non si esprime su chi appoggerà alle prossime elezioni comunali manduriane. «Renzi deciderà per il nome del candidato alle regionali mentre io – dichiara Epifani -, deciderò in seguito se appoggiare qualcuno o se fare uscire una nostra lista». Epifani fa sapere infine di non essere stata ancora invitata a nessun tavolo qui a Manduria.