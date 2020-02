Morgante: "grazie a me 150mila euro per le chiese e l'aggregazione dei giovani"

«Sono lieto di aver seguito personalmente l’iter che ha portato al finanziamento, derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 e dal Bilancio autonomo della Regione, di 100mila euro per la ristrutturazione del campo sportivo della parrocchia San Giovanni Bosco di Manduria, che potrà continuare a svolgere un ruolo delicato e di fondamentale importanza per la comunità cittadina».

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Luigi Morgante che aggiunge altre buone notizie nello stesso settore della chiese. «Attraverso un altro capitolo di spesa – dice - sono stati stanziati dal governo regionale ulteriori 50mila euro per la chiesa madre di Manduria».

A mandato giunto ormai in dirittura d’arrivo, il consigliere regionale uscente si dice «soddisfatto per quanto sono riuscito a fare, da semplice consigliere di opposizione senza mai accettare alcun compromesso lesivo della fiducia che hanno riposto in me gli elettori».

Per questo Morgante ha accettato la sfida di una nuova candidatura, sempre nella coalizione di centrodestra «con la volontà – afferma - di continuare l’azione intrapresa con ancora più determinazione ed entusiasmo».