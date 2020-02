"Presenza inopportuna all’inaugurazione", Breccia chiede rispetto delle regole

«Non vorrei che stesse pianificando una sua presenza domani all’inaugurazione del nuovo municipio insieme al cugino comandante e super dirigente Dinoi». Così ieri il leader di Manduria Noscia, esprimeva preoccupazione per la possibile presenza del candidato sindaco del centro progressista, Domenico Sammarco, al taglio del nastro della nuova casa comunale previsto per questa mattina. Breccia pone così una questione morale sul doppio ruolo di mister Proloco. «Credo sia arrivato il momento – dice - di rivedere la sua posizione nell’Associazione che dovrebbe essere totalmente imparziale in quanto percepisce contributi pubblici. Sarebbe ingiusto e controproducente per lui – aggiunge Breccia - se la gente andasse a pensare che stia facendo campagna elettorale approfittando di alcuni privilegi, conoscenze, parentele e ruoli! Manduria – conclude la nota di Breccia - ha bisogno di cambiamenti e non delle solite storie fatte dalle solite persone».

La presa di posizione del movimento Manduria Noscia è stata la reazione alla circolazione sui social di alcune foto (vedi a lato) che ritraggono il candidato sindaco in compagnia del comandante dei vigili, Enzo Dinoi, sul piazzale antistante il nuovo municipio con il presumibile scopo di organizzare la manifestazione odierna.