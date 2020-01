Nuove strade, l’allarme di Breccia: “Evitare speculazioni elettorali”

«È altissimo il rischio di manovre clientelari pre-elettorali di chi ha già iniziato la campagna con abbondante anticipo e che ha già dimostrato di avere ottimi agganci con alcuni ambienti del comune». Ad esprimere dubbi in merito è il leader del movimento Manduria Noscia, Cosimo Breccia che si riferisce agli imminenti lavori di bitumazione di numerose strade del territorio manduriano per un importo già messo a gara e affidato ad una ditta di Martina Franca.

«Ciò non può che far piacere ai tanti cittadini che continuano a subire i danni dovuti ad un manto stradale a dir poco fatiscente e pericoloso», scrive Breccia. Che si chiede «a chi toccherà stabilire le priorità e quali strade saranno le “fortunate”?».Da qui la proposta di rendere trasparente le procedure. «Sarebbe il caso, visto il “periodo elettorale” iniziato anticipatamente – scrive Breccia - che ci sia massima trasparenza sui criteri di individuazione delle strade da rifare con la speranza che vengano prese in considerazione quelle mai asfaltate anche in zone periferiche, nella frazioni e nelle marine più disastrate e di maggiore transito».