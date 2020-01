Candidature, s'infrange il sogno di "mister Proloco?"

«Non scrivere più di lui, gli fai solo pubblicità, quello non lo conosceva nessuno, grazie a te stava diventando un big». In queste parole contenute in un messaggio confidenziale fattoci pervenire da un dirigente di un gruppo politico e riferite all’aspirante candidato sindaco per il centrosinistra, Domenico Sammarco, sarebbe contenuto il fallimento definitivo del sogno di mister Proloco.

La presunta forza di coalizione di cui il presidente Sammarco si vanta di possedere, si sarebbe insomma dissolta al sole. In effetti gli unici ad esporsi apertamente in suo favore, sinora, sono stati solo i suoi fedelissimi amici, Tullio Mancino (uscito fuori scena della politica) e l’ex Pd, Gianni Vico; mentre tutti gli altri, dal Pd a Leu, Città che Vogliamo e Verdi, si sono sempre limitati a partecipare agli incontri di coalizione (voluti da mister Proloco) senza mai esporsi in prima persona in suo favore.

Il problema rimane però nel centrosinistra alla ricerca di una figura che metta d’accordo tutti. Ci sarebbe Gregorio Pecoraro, sempre pronto e l’unico ad aver dimostrate di possedere un gruppo coeso e convinto, ma nei suoi confronti ci sarebbero troppe resistenze da parte dei “vecchi” della politica che vorrebbero invece un volto nuovo. E, tramontato Sammarco (che nuovo certamente non è), tra i desideri espressi in alcuni ambienti prende sempre più piede l’ipotesi di una donna, una professionista che non abbia mai ricoperto cariche politiche. Magari da mettere “sul mercato” delle primarie del centrosinistra insieme a Pecoraro.