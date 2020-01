Azione Messapica completa la squadra e punta sulle professioni

“Si è svolta nei giorni scorsi la prima assemblea ordinaria di Azione Messapica, l’associazione politico-culturale che ha avuto il battesimo nel corso del convegno tenutosi a ottobre scorso. L’assemblea ha eletto alla unanimità le cariche associative, confermando per il biennio in corso il Presidente Antonio Casto. Le altre cariche sono così ripartite: Vicepresidente Serena Perrucci, Segretario Stefania Dinoi e Tesoriere Andrea Casto. Completano il Direttivo i componenti effettivi Dario Duggento, Davide Parlatano, Giuseppe Saponaro, Antonio Stranieri e Donato Valente. Nominato anche il collegio dei probiviri in persona di Piero Miola, che presiede lo stesso organo, Gianluca Lillaparco e Ornella Massafra. “Stiamo lavorando per organizzare a Manduria un importante convegno con valenza tecnica, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Taranto”, informa il neo eletto Presidente Antonio Casto, “che si dovrebbe tenere nel mese di febbraio.

"Questa è solo la prima di diverse iniziative che abbiamo in cantiere. La nostra città ha bisogno di gente che abbia voglia di rimboccarsi le maniche e di lavorare per fare cultura ed economia. Non si può prescindere da entrambe. Così come è necessario migliorare i servizi primari a favore dei cittadini, ma questa è un’altra storia”. Azione Messapica pertanto segna l’inizio di un modo nuovo di fare associazionismo a Manduria, creando sinergie con gli Ordini professionali e le eccellenze del territorio”.