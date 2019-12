Una donna può rovinare i piani di Sammarco

La proposta delle primarie per il candidato sindaco del centrosinistra non sembra avere avuto alcun effetto. Almeno non nel gruppo dell’ex sindaco Gregorio Pecoraro che ha ignorato del tutto la proposta lanciata da Maria Grazia Cascarano del Partito democratico. Sarebbero invece disponibili a fare le primarie quelli dell’area progressista che, come è noto, puntano sull’avvocato Domenico Sammarco che ha già iniziato la campagna elettorale a suon di “Pizzica e Primitivo”, degustazioni di vini rossi e pettolate, tutte generosamente patrocinate e finanziate dal comune.

Che sia cosa fatta per “mister proloco”, però, è ancora presto per dirlo. Nei progressisti, infatti, non tutti sembrano essere convinti di una sua vittoria contro Pecoraro se, come sembra, il centrosinistra si dovesse presentare spaccato. Ed ecco che una frangia importante progressista sta pensando ad una candidatura donna che sarebbe una vera novità nel panorama politico manduriano ed anche in quello storico. Votare per eleggere la prima donna sindaco di Manduria, dopo un periodo di disastri amministrativi sino allo scioglimento per mafia firmati tutti al maschile, potrebbe essere la carta vincente. E’ caccia aperta, quindi, alla ricerca di una candidatura al femminile da contrapporre a Pecoraro e far tramontare le ambizioni di Sammarco che sente già il profumo della fascia tricolore sul petto.