Durante, Venere, Giuliano e Duggento ritrovano casa

Gli ex quattro consiglieri comunali Arcangelo Durante, Marcello Venere, Antonio Giuliano e Giorgio Duggento, hanno trovato casa nel movimento civico di centro guidato dal senatore Massimo Cassano, “Puglia Popolare”. Lo rendono noto Angela Sammarco e Massimiliano Stellato, rispettivamente presidente cittadina e provinciale del movimento.

«Continua - aggiungono gli esponenti di Puglia Popolare per Manduria - la fase di radicamento territoriale del nostro movimento che si arricchisce di ben quattro ex consiglieri comunali manduriani. Nei prossimi giorni – prosegue la nota stampa - continueremo ad incontrare amici e simpatizzanti che hanno manifestato la loro volontà di impegnarsi, anche elettoralmente, nel campo moderato».I nuovi centristi si dicono aperti al dialogo con le altre forze moderate e progressiste del territorio. «Incontreremo, presto, in delegazione – fanno sapere -, altri gruppi politici e coalizioni e prenderemo, insieme al gruppo direttivo, la scelta definitiva solo dopo aver fatto conoscere, ai manduriani, il nostro programma. Solo successivamente – concludono -, parleremo del nome del candidato sindaco che guiderà la nostra coalizione».