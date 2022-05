La mobilitazione contro l’ordinanza che strozza la movida manduriana

Il prossimo 5 giugno il movimento politico del consigliere comunale Mimmo Breccia organizzerà il «No Pecoraro day», una manifestazione di protesta che si terrà in Piazza Garibaldi nel corso della quale saranno chieste le dimissioni dell’amministrazione Pecoraro. L’occasione dell’evento è data dalla recente ordinanza sindacale che limita gli orari e le attività dei locali di somministrazione alimenti e bevande su tutto il territorio manduriano, marine escluse. «Vi abbiamo dato più di due anni di tempo per dimostraci quello che non sapete fare, ora è arrivato il momento di mandarvi tutti a casa», dichiara il consigliere Breccia che si presenterà in piazza con le bandiere del suo movimento Manduria Noscia e di Italexit al quale ha aderito recentemente.

Si dice pronto a scendere in piazza anche il partito Fiamma Tricolore. «Siamo pronti a fornire ai commercianti e gestori dei locali tutto l’aiuto mettendo a disposizione anche i legali del nostro partito perché i cittadini non possono e non devono subire ulteriori penalizzazioni», si legge in una nota di Pugliafiamma.

E’ infine quasi pronta la proposta di deliberazione per la revoca dell’ordinanza che i partiti di minoranza chiederanno di approvare in un prossimo consiglio comunale monotematico. Tra lunedì e martedì la bozza di deliberazione sarà depositata all’ufficio del presidente del consiglio, Gregorio Dinoi, con le firme di tutti i consiglieri di opposizione contrari all’ordinanza.