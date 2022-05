Antenne di telefonia tra le ville al mare: il comune non mantiene la parola e scarica tutto

Il comune di Manduria non ritirerà più in autotutela la concessione di un impianto di telefonia mobile perché situato troppo vicino ad alcune abitazioni di Specchiarica, marina di Manduria. Lo fa sapere il gruppo Progressista rappresentato in Consiglio comunale da Domenico Sammarco e Gregorio Gentile. «Da un riscontro effettuato – si legge in un comunicato stampa del gruppo - abbiamo scoperto che non solo il ritiro in autotutela non è più stato operato, ma nemmeno è stata negata la seconda concessione, spianando completamente la strada all’effettiva installazione dell’antenna».

Secondo i consiglieri, l’amministrazione Pecoraro avrebbe deciso questo per timore di un ricorso al Tar che la società telefonica vincerebbe contestando il piano comunale delle antenne troppo vecchio.

Il comune, fanno sapere i Progressisti, rifiutandosi di percorrere a sua volta la strada del ricorso al Tar, avrebbe invitato i residenti a farsi loro carico di un contenzioso contro i colossi della telefonia. La questione, promettono i Progressisti, sarà discussa nelle apposite commissioni consiliari.