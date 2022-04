Trincee e pareri contrastanti, le sei ore di discussione

Le trincee drenanti sul sito di Masseria Marina si faranno, lo ha deciso la maggioranza ieri venerdì 22 aprile a termine di un lunghissimo e inconcludente dibattito durato sei ore. Nessun ripensamento per il progetto che regalerà 60.900 metri quadrati di terreno ad Acquedotto Pugliese: trincee e vasche saranno quindi costruite per raccogliere i reflui direttamente dal depuratore di Urmo – Belsito a Specchiarica e scaricati nella Marina vicinissimo alle riserve naturali della Salina dei Monaci e del Fiume Chidro, nonostante i dissensi dall’opposizione che ha tentato in tutti i modi di convincere la controparte con la propria alternativa Bagnolo e dalla cittadinanza che si è palesata attraverso firme online e nel sit- it nel piazzale alle spalle del municipio.

“Stiamo inquinando e l’unica soluzione in tempi rapidi è quella delle trincee” – ha riassunto ieri il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro nel suo intervento in aula consigliare e nell’intervista a noi della Voce -. Le tempistiche per la maggioranza, al di là dell’impatto odorifero e del complementare scarico emergenziale, sono talmente mature da non poter più aspettare o trovare ulteriori alternative. Il depuratore, per loro, va messo in moto subito. Non ci sono però altrettanti progetti futuri e lungimiranti sul controllo dei liquami ripuliti e neppure sulla loro destinazione: “procederemo step by step - spiega il primo cittadino -. Alla fine rimarrebbe un bacino di acqua normale”. Per Pecoraro si vedrà, insomma, ma al momento la decisione è stata presa nonostante la volontà cittadina.

Per il presidente dell’associazione Azzurro Ionio invece, Francesco Di Lauro, sostenere un depuratore è molto difficile: “Bisogna essere altezza e avere capacità tecniche, soprattutto la volontà sociale di amare il proprio territorio e tenerlo come si deve, il che è impossibile” – ha chiarito ai nostri microfoni l’avvocato. Il pessimismo e i dubbi di Di Lauro si affiancano a quelli del consigliere comunale Cosimo Breccia incontrato da noi al termine del consiglio: “E' uno schiaffo al nostro territorio e al nostro ambiente e al futuro dei nostri figli perché è inevitabile – ha chiarito Breccia -, che quell’impianto e le trincee drenanti avranno problemi. I tredici consiglieri che hanno approvato pagheranno le loro coscienze e dovranno dare conto ai manduriani”. Abitanti messapici arrabbiati che ieri alla manifestazione pacifica organizzata dal musicista e attivista Ferdinando Arnò e Francesco Di Lauro erano però poco più di una trentina.

Marzia Baldari