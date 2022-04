Anche Durante accende i riflettori sui lavori di somma urgenza della Manduria Uggiano

Riprende vigore nel dibattito politico la vicenda del provvedimento di somma urgenza per 80mila euro per ripristinare tratti del manto stradale della Manduria Uggiano Montefusco. Dopo la segnalazione del consigliere Lorenzo Bullo che pone dubbi di legittimità sulla delibera di giunta che approva l’operato e la spesa preventivata dal geometra comunale Montalbano, ad esprimere dubbi è anche Arcangelo Durante. L’ex consigliere definisce un «paradosso» Il fatto che i lavori ordinari per il rifacimento di altre strade sono già iniziati, mentre quelli per la strada in questione sono ancora fermi nonostante la “somma urgenza”.

Ricordando la necessità di intervenire su altre strade altrettanto dissestate se non peggio, Durante si chiede «come mai per la vecchia strada di collegamento Manduria/Uggiano sia stata decisa la spesa di 80 mila euro, quando poteva far parte del programma e del bando di gara previsto dal finanziamento stanziato di 836 mila euro dalla Regione e assegnato al Comune di Manduria proprio per la manutenzione viaria: cosa c'è sotto?», si chiede Durante.