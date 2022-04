Gestione aree protette, il gruppo Gea chiede al sindaco il rispetto della legge

«E’ ora che il comune di Manduria – si legge in una nota del gruppo di opposizione -, si decidesse ad attivare le procedure per dotare l’area protetta dei propri organismi normativi, con un’assemblea, un comitato tecnico scientifico e un direttore del parco, come prevede la legge quadro sui parchi del 91e la legge regionale sulle aree protette del 97». In questo modo – aggiungono I Gea – il patrimonio naturalistico manduriano si doterebbe di una struttura partecipata e competente in grado di assumere decisioni importanti per la tutela e lo sviluppo delle aree protette.

La richiesta dei consiglieri passati all’opposizione, prende spunto dalla contestata realizzazione della torre di avvistamento all’interno della Salina per la realizzazione della quale il comune ha realizzato una gettata di cemento proprio nel cuore dell’area protetta.

«Il rispetto e la salvaguardia del territorio – si legge ancora nella nota - è tema imprescindibile del percorso politico/amministrativo del gruppo Gea e pertanto, ogni qualvolta ci sarà da difendere il territorio da scarsa attenzione o pressappochismo soprattutto sulle tematiche ambientali, troverà sempre la nostra opposizione dura e costruttiva».

I tre consiglieri non risparmiano frecciate nei confronti dei loro tre ex alleati rimasti a sostenere la maggioranza Pecoraro. «Restiamo anche molto stupiti – scrivono -, del silenzio di alcuni consiglieri di maggioranza che da sempre hanno fatto dell’ecologia il loro cavallo di battaglia e che invece nemmeno una parola hanno speso sulla questione».