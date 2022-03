Breccia: «L’ex asilo Bianchetti alla Asl in cambio dell’ospedale di comunità: altrimenti niente

«Se proprio dobbiamo regalare un altro bene pubblico, chiediamo in cambio qualcosa di davvero utile per la comunità». È il principio su cui si basa l’idea del consigliere comunale Cosimo Breccia che cerca di «blindare» la cessione alla Asl dell’ex asilo Bianchetti. Il passaggio di proprietà dello stabile che si trova alle spalle dell’ospedale Marianna Giannuzzi, dovrebbe essere ratificato nel prossimo consiglio comunale di lunedì sulla base di accordi già presi tra l’amministrazione Pecoraro e la direzione dell’azienda sanitaria che ne ha fatto richiesta. I patti prevedono la cessione gratuita, dal Comune alla Asl, per la durata di trent’anni.

«Già ci sarebbe da discutere sulla gratuità di un immobile storico che si estende per diverse centinaia di metri quadrati con giardino e un ipogeo sottostante, se non ricordo male un antico frantoio, mai sfruttato turisticamente; ma se proprio dobbiamo farlo - spiega Breccia – allora che sia utilizzato per ospitare l’ospedale di comunità previsto nel piano regionale e non per altre finalità».

L’esponente di Italexit si fa quindi promotore di un emendamento alla delibera che vincoli la cessione del bene al suo uso esclusivo di ospedale di comunità. «In questo modo – aggiunge Breccia – ci assicureremmo un presidio sanitario utile per i manduriani e nello steso tempo eviteremmo ulteriori scippi dei reparti ospedalieri del Giannuzzi». La consegna informale delle chiavi dell’ex asilo alla Asl è avvenuta a febbraio dello sorso anno con il passaggio di mano tra il sindaco e la direttrice sanitaria del Giannuzzi, dottoressa Pandiani. Allora le note ufficiali parlavano di utilizzare i locali per trasferire la farmacia ospedaliera attualmente ospitata negli scantinati del Giannuzzi. «Non se ne parla proprio, o l’ospedale di comunità o niente, altrimenti che ci pagassero adeguatamente l’immobile per quello che vale», insiste Breccia.