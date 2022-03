Botta e risposta tra maggioranza e minoranza sulla vicenda: pale eoliche e volano le accuse

Non è piaciuta ai consiglieri comunali della maggioranza la notizia pubblicata ieri dal nostro giornale dal titolo «Pale eoliche nelle terre del Primitivo, la maggioranza si defila e decide di non deliberare» il parere contrario al progetto dei 22 aerogeneratori. «Il nostro voto negativo – scrivono i un comunicato stampa - era sulla convocazione del Consiglio non sull’invio del parere». Secondo la maggioranza «il parere richiesto dal Ministero è strettamente tecnico» per cui sarebbe inutile riunire il consiglio comunale. Poi però si contraddicono quando ammettono che «tutti unitamente, maggioranza e minoranza erano e sono sostenitori di un parere politico contrario», affermando che il Consiglio non è stato richiesto perché non c’era più tempo per convocarlo, riportando a conferma di ciò una dichiarazione a verbale resa dal presidente della commissione, Agostino Capogrosso (minoranza): “i tempi sono molto ristretti e stanno per scadere quindi non vi è il tempo per convocare un consiglio monotematico per parlare dell’argomento”.

La prima smentita viene proprio dal consigliere Capogrosso che chiarisce così i tempi e i termini di quelle sue dichiarazioni. «È vero – dice il consigliere del gruppo Gea -, ma quei termini richiamati dalla mia dichiarazione erano riferiti ai tempi di consegna alla Regione Puglia e non a quelli del Ministero che avevano una scadenza abbondantemente lontana».

La maggioranza si chiede inoltre: «Siamo tutti concordi nel dare parere negativo conforme a quello tecnico» e dal momento che «non è vincolate per il Ministero il parere del Consiglio Comunale» che senso ha riunirlo, «per far spendere soldi ai contribuenti?».

La replica di Domenico Sammarco

«Ciò che vi è di poco sensato, nelle scelte di questa amministrazione, è l’impossibilità e la mancanza di volontà a portare argomenti di carattere generale ed indirizzo politico-amministrativo dinanzi all’attenzione del consiglio comunale», afferma il consigliere progressista. «Un’amministrazione, probabilmente, poco avvezza allo studio delle regole del diritto amministrativo – aggiunge -, ma che non manca mai di impartire lezioni di stile, sapendo solo rispondere con gli insulti e le fandonie alle critiche costruttive e proattive dell’opposizione». Per Sammarco «È davvero imbarazzante come i consiglieri di maggioranza facenti parte delle Commissioni Urbanistica e Ambiente, ieri riunitesi, possano davvero giustificare il proprio comportamento mistificando la realtà dei fatti».

E del centrodestra

Più piccata la reazione dei tre consiglieri di minoranza, Lorenzo Bullo, Roberto Puglia e Antonio Mariggiò a cui non è piaciuta la chiara allusione allo spreco di denaro per il pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri. «Nel concordare con quanto osservato dal consigliere Sammarco del gruppo Progressista – si legge in una nota dei tre consiglieri -, per quanto riguarda poi le spese a carico dei contribuenti per la convocazione di un consiglio comunale occorrerebbe stendere un velo pietoso». A questo punto il comunicato prosegue con una serie di costosissime iniziative organizzate con scarso successo dalla maggioranza, partendo dal concerto degli Avion Travel la stessa sera della finale dei campionati di calcio, per finire ai calendari sbagliati passando peri i flop degli eventi dell’estate e dello scorso natale. «In realtà – conclude la nota dei tre consiglieri di centrodestra -, la loro è paura di fare l’ennesima figuraccia pubblica, essendo evidente la mancata preparazione e conoscenza degli iter amministrativi che tanti danni sta provocando alla nostra città».