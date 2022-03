Bullo chiede il perché di tanti chioschi-bar chiusi e abbandonati

Il consigliere comunale Lorenzo Bullo ha presentato una domanda di accesso agli atti per sapere le condizioni di tutti i chioschi, in attività e chiusi, situati sulle piazze e in aree pubbliche del territorio urbano di Manduria.

Nell’istanza presentata ieri, l’esponente politico di minoranza ha chiesto nello specifico la situazione di tre chioschi-bar inattivi da tempo: quello di via Pacelli (zona centrale), di Piazza Medaglie d’oro (quartiere Santa Gemma) e di piazza Fonte Pliniano (quartiere archeologico).

Bullo intende fare una verifica sullo stato delle concessioni di ogni struttura commerciale per verificare l’eventuale decadenza o la loro validità e nel caso il perché del loro abbandono.

A novembre scorso l’amministrazione comunale aveva dato mandato ai responsabili dei diversi uffici, vigilanza, urbanistica e attività produttive per una ricognizione dei chioschi inutilizzati e di nuove are che potrebbero essere di interesse commerciale da destinare all’istallazione di “food truck”. Con la richiesta di Bullo il sindaco sarà ora obbligato a rendere pubbliche tutte le carte relative all’oggetto.