Commissioni di mattina, più care e discriminanti: la rabbia delle opposizioni

I presidenti della seconda e quarta commissione consiliare di Manduria, Giovanni De Pasquale e Agostino Capogrosso, hanno convocato per dopodomani le rispettive commissioni per valutare ed eventualmente osservare il progetto delle 22 torri eoliche presentato dalla Red Energy di San Marzano di San Giuseppe.

Le convocazioni fissate per le ore 9 del mattino, però, stanno creando problemi tra i gruppi. Ad opporsi a questa scelta inusuale (in genere gli appuntamenti vengono fissati di pomeriggio per permettere la presenza anche ai liberi professionisti impossibilitati ad assentarsi dal lavoro.

I consiglieri comunali di minoranza Domenico Sammarco, Gregorio Gentile, Lorenzo Bullo, Dario Duggento, Cosimo Breccia, Antonio Mariggiò, Roberto Puglia, Loredana Ingrosso e Francesco Ferretti De Virgilis, hanno fatto pervenire al presidente del Consiglio, alla segretaria generale del Comune e ai due presidenti di commissione, la richiesta di spostare gli incontri al pomeriggio. «Tali convocazioni in ore antimeridiane – si legge nella nota - avvengono per dì più in contrasto con gli accordi assunti in sede di insediamento della convocazione dei capigruppo, in cui si era per tali motivi stabilito che le commissioni e adunanze dei capigruppo dovessero avvenire nelle ore pomeridiane (e almeno dopo le 15.30) dei giorni di martedì e giovedì, per consentire un’organizzazione dei lavori compatibile con le attività lavorative dei consiglieri; peraltro – si aggiunge nella lettera -, nelle ore pomeridiane si consente un maggiore risparmio di spesa per la presenza dei consiglieri aventi un lavoro subordinato sia pubblico che privato».