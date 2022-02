Mimmo Breccia porta Gianluigi Paragone nel Consiglio comunale: "non più solo, preparatevi"

«Italexit con Paragone», il partito antieuropeista fondato dal senatore Gianluigi Paragone, è entrato nel consiglio comunale di Manduria. A rappresentarlo è il consigliere di minoranza, Mimmo Breccia, a capo di un movimento civico dal nome “Manduria Noscia” con il quale è stato eletto con 2.370 voti di preferenza. Breccia che ha annunciato il passaggio nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’altro ieri, è stato nominato responsabile provinciale del partito Italexit con Paragone diretto a livello regionale da Mario Conca, l’ex consigliere regionale eletto con il Movimento 5 stelle ma poi dichiaratori indipendente per divergenze con la linea regionale e nazionale grillina.

«Questa mia scelta non cambierà niente in Manduria Noscia come resterà invariata la mia ferma volontà ad oppormi a tutte le sopraffazioni dei politici di turno lottando come sempre con tutte le mie forze e con passione contro le imposizioni assurde dettate dai soliti potenti», dichiara Breccia nell’annunciare il nuovo ruolo che lo pone in seno ad un movimento politico di respiro nazionale.

«La mia decisione di mettermi in discussione battendomi ufficialmente per i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli – spiega ancora il neo consigliere di Italexit -, mi ha portato, con non pochi sacrifici, ad essere ricompensato con il calore e la vicinanza attiva di migliaia di Manduriani che mi hanno onorato dei loro consensi elettorali portandomi a sedere tra gli scranni del consiglio comunale di Manduria pur avendo deciso di non accettare nessun tipo di alleanza o compromesso: solo contro tutti».

E infine. Sul territorio continuerò ad essere attivissimo nel Movimento Manduria Noscia al quale apporterò ulteriore vigore e risonanza grazie ai nuovi amici che ci proietteranno in ambiti più ampi e dai quali riceveremo sostegno e supporto politico che forse ci è mancato in questi primi due anni di vita insieme».