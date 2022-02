In consiglio comunale la cessione trentennale per l’antenna di telefonia

Giovedì prossimo alle ore 15 e in seconda convocazione il giorno dopo alla stessa ora, il consiglio comunale di Manduria si riunirà per discutere ed eventualmente approvare 13 punti all’ordine del giorno.

Tra questi, i più impegnativi per la materia trattata, riguardano la concessione trentennale di un’area comunale ad una società di telefonia per l’installazione di un’antenna, una variante al piano regolatore per l’ampliamento di una struttura alberghiera e un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di una nuova cantina del Primitivo.