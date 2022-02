Strade colabrodo, l’allarme di Mariggiò per la Manduria Uggiano e la lista nera indicata da Durante

«Il tratto di strada Manduria - Uggiano è diventato impercorribile! Anzi no, pericoloso! Ci sono zone di manto stradale mancanti con voragini spaventose, per non parlare degli ultimi lavori effettuati per conto di Enel!». A scrivere è il consigliere comunale di minoranza, Antonio Mariggiò che mette ancora una volta in primo piamo lo stato disastrato in cui si trovano le strade urbane ex extraurbane di Manduria.

«Possibile che pur avendo un assessore e un consigliere comunale di Uggiano Montefusco, nessuno dei due percorre mai quel tratto di strada e segnala il problema ai colleghi che dovevano e dovrebbero occuparsi soprattutto del controllo dei lavori?», si chiede Mariggiò che tocca lo stesso problema ricordato dall’ex consigliere Arcangelo Durante sempre relativo alle condizioni stradali. «Prima di eseguire il programma delle strade da rifare – scrive Durante -, è bene che l'assessore ai Lavori pubblici Piero Raimondo che in primis ha rifatto già la strada di casa sua e quelle del suo vicinato, faccia un giro perlustrativo andando a verificare personalmente in che condizioni si trovano le vie di Manduria».

L’ex consigliere fa così la lista nera delle strade che avrebbero più bisogno di interventi radicali.

Uggiano Montefusco-Manduria; via Caporetto; via Gruppo Cremona; via della Creta; via Bonaventura Camerario; via Santa Maria della Vetrana; via San Paolo della Croce; via Santo Stefano; via Porta Lupìa; Via Conicchiella; via degli Hugot; via Antonio De Ferraris; via L. Omodei; Via Silvio Spaventa; via Montelungo; via Marconi; via Sen. Lacaita; via Bevagna; via Leonardo da Vinci; via G.L. Marugj; Piazza Plinio; Via Monte Sabotino; via per Oria e Via Mazzini, via Vincenzo Filotico; via Bizzarri; via dei Mille, ultimo tratto dopo aver superato la via per Oria».