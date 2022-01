Breccia alla Corte dei Conti: indagare sul reale valore di quelle casette

«Lacrime di coccodrillo». Così il consigliere comunale Mimmo Breccia definisce le parole dell’assessore Isidoro Mauro Baldari che commenta il danno sulle baracche di legno: «Ennesimo atto vile nei confronti della comunità manduriana», dice.

Secca la risposta di Breccia. «Ferma restando la condanna per quanto è stato compiuto, l’atto vile è stato il tuo che hai sperperato trentamila euro di noi tutti per un acquisto molto, ma molto discutibile su cui andremo infondo». Il furto della pavimentazione in legno delle tre baracche montate nel centro di San Pietro in Bevagna, dà fuoco al carbone che da tempo covava sotto la cenere. «Ora basta – dichiara Breccia -, siamo stati in silenzio anche troppo e qualcuno dovrà pagare per l’operazione di inizio estate costata trentamila euro; faremo di tutto – aggiunge - per scoprire modi e luoghi della realizzazione di quelle tre coperture buone per il ricovero delle galline e soprattutto presenteremo il reale prezzo costato a chi le ha realizzate su commissione di questa amministrazione dalle mani bucate».

Il leader di Manduria Noscia scopre i suoi piani. «Abbiamo già commissionato una perizia tecnica per valutare il valore di mercato delle tre casette» fa sapere Breccia. Che aggiunge: «Se è come penso io – insiste il consigliere -, darò tutto in mano alla Procura regionale della Corte dei Conti chiedendo di indagare per danno erariale i responsabili di questo affare».

L’esponente di minoranza di professione artigiano in ferro e quindi con una certa esperienza nella materia, mostra l’immagine di una vera casetta in legno massello con veranda, tetto spiovente, finestre, quattro vani e grande 50 metri quadrati. «Un mini appartamento che su internet la trovi a 15mila euro iva compresa trattabili». «Anche questo – conclude – finirà nelle mani della magistratura contabile».