Il Comune di Manduria commissiona ad una ditta di Castellaneta una tettoia da 84mila euro

Prima quattro baracche di legno e ondulina pagate 30mila euro; poi 82mila euro per eventi culturali che nessuno ha visto; ed ora la tettoia di lamiera le cui dimensioni sono note solo all’assessore ai Lavori pubblici Piero Raimondo e all’ingegnere Claudio Ferretti che ha istruito la pratica, per un costo di altri 84mila euro: quasi 200mila euro di cose pressoché inutili e soprattutto di forniture e servizi affidate senza nessuna gara. «Adesso si sta proprio superando ogni limite». L’affermazione è del consigliere comunale Mimmo Breccia che mette la lente d’ingrandimento sull’ultima spesa uscita dalle larghe maglie delle casse comunali. Si tratta di una copertura in lamiera che sarà installata davanti all’ingresso principale del nuovo municipio per riparare dalla pioggia e dal sole i cittadini costretti dalle norme anti contagio ad aspettare in coda il loro ingresso nel palazzo di città. La ditta invitata a presentare un’offerta, solo una, è la «CAA Srl di Castellaneta» che ha fatto pervenire il costo dell’opera pari a 68.800 euro oltre Iva per un totale di 84mila euro.

«Quando ho letto l’impegno di spesa sono saltato dalla sedia e non volevo credere ai miei occhi», afferma Breccia che da addetto ai lavori prima (è un artigiano del ferro) e da politico poi, ha analizzato così tutta la procedura.

«A parte il solito odioso sistema della trattativa privata e l’altrettanto sgradevole abitudine di non dare lavoro alle imprese manduriane – dice Breccia -, ci sono alcune cose che non mi convincono in questo ennesimo affare partorito dai bravissimi e preparatissimi nostri amministratori».

Breccia spiega così i suoi dubbi. «La determina elenca dettagliatamente il materiale della pensilina commissionata all’impresa di Castellaneta, ma omette di dire le quantità e le misure. Come si fa – spiega Breccia – a valutare la congruità del prezzo se non sappiamo le dimensioni? Se la tettoia prevista è di mille metri quadrati di copertura, il prezzo è un affare; ma se è di un metro quadrato allora è un furto».

L’altra anomalia registrata dal portavoce del movimento Manduria Noscia riguarda i tempi. «Sempre leggendo nell’impegno di spesa pubblicato ieri mattina, scopriamo che la ditta di Castellaneta ha presentato l’offerta lo stesso giorno in cui la determina è stata pubblicata (a metà mattinata di ieri era già pubblica sull’albo pretorio dell’ente): sempre ieri mattina i responsabili del procedimento hanno avviato le verifica per la certificazione di regolarità fiscale dell’impresa presso l’Agenzia delle entrate ed hanno anche chiesto i certificati presso il Casellario giudiziale degli amministratori della ditta. Tutto in poche ore. Come hanno fatto gli uffici ad essere così celeri? Hanno fatto un miracolo? Oppure dobbiamo pensare che avevano già tutto pronto?», si chiede Breccia che sulla questione chiederà chiarimenti formali al segretario generale del comune e all’assessore Raimondo.

Nazareno Dinoi