Bullo: contratti capestro e concessioni favorevoli solo ai "signori della telefonia"

Una concessione trentennale ad un operatore di telefona mobile con regole a tutto vantaggio dell’impresa, lasciata libera di sfruttare l’area e di implementare nuove tecnologie senza nessun controllo pubblico. Con rischi per la salute e per l’ambiente. Tutto per un canone paragonabile ad un box auto. Per queste ragioni, sollevate in commissione dal consigliere comunale Lorenzo Bullo, sarà ritirato il punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi che prevedeva la concessione alla «Ck Hutchison Networks Italia Spa» (Gruppo Wind Tre) del diritto di superficie di un’aiuola nel centro abitato di Manduria. Nella sua richiesta di rinvio, accolta a maggioranza dalla seconda commissione consiliare (astenuti il presidente Giovanni De Pasquale della lista Pecoraro e l’esponente del Movimento 5 Stelle Sebastiano Polimeno), il consigliere Bullo lamenta l’assenza di tutta la documentazione indicata nel testo della proposta e rivendica la necessità di sentire il parere dei tecnici sulla facoltà lasciata alla società di telefonia di poter implementare a suo piacimento e senza alcun limite, qualsiasi tecnologia futura per tutta la durata della concessione. «A mio modesto avviso – afferma il consigliere di minoranza -, chi ha predisposto il contratto non ha tenuto conto dell’impatto sulla salute vista la sua collocazione in un centro ormai densamente popolato e vicino a strutture scolastiche ed ospedaliere e sulle possibili interferenze con le strumentazioni sanitarie».

Facendo tesoro del suo intuito, l’avvocato Bullo ha segnato con il rosso altri contenuti della bozza di contratto. Ad esempio quello della provenienza del suolo che il comune dovrebbe cedere per trent’anni al privato. «La parte cedente – si legge all’articolo 6 della convenzione -, dichiara di non essere in grado di indicare i titoli di provenienza (del terreno, Ndr), ma di essere proprietaria di quanto in oggetto ab immemorabilis». Come dire: non siamo padroni del lotto ma visto che nessuno lo ha mai reclamato, possiamo dire che è nostro. «E se domani dovesse venir fuori il legittimo proprietario, chi si accollerebbe le responsabilità?», osserva Bullo che entra poi nel merito dell’utilizzo del bene dato in concessione.

Un altro comma del contratto, infatti, impedisce al comune di svolgere future attività che possano risultare di intralcio all’esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto di telecomunicazioni. «Troppa libertà viene concessa alla società - fa notare ancora Bullo -, nel momento in cui mettiamo nero su bianco che per trent’anni la stessa «avrà facoltà di modificare, sostituire, innovare, ripristinare, ampliare nei limiti del sito, nonché installare dei nuovi, anche al fine di consentire il passaggio a nuove tecnologie nella trasmissione del segnale tecnologico e per massimizzare l’utilizzo e lo sfruttamento anche da parte di terzi». Quindi via libera sin d’ora alla tecnologia del 5G e facoltà di sub affittare l’impianto ad altri operatori, magari per finalità diverse dalla telefonia. Infine l’aspetto dei guadagni. «Settantacinquemila euro per trent’anni, all’incirca 200 euro al mese, giusto il costo di un box auto», conclude Bullo che oggi in Consiglio comunale non mancherà di far notare le tante stranezze del contratto che la maggioranza era pronta a firmare.

Nazareno Dinoi