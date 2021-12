«Scioglimento del Comune per mafia: un atto di ordinaria ingiustizia?»

«Scioglimento del Comune di Manduria per mafia: un atto di ordinaria ingiustizia?». È questo il tema di una conferenza, la cui data non è stata ancora fissata, che si terrà nel Circolo Cittadino di Manduria. A preannunciarla è il suo presidente, Enzo Caprino, che per il 2022 promette una serie di eventi in cui si affronteranno temi di politica e attualità.

L’argomento di apertura del futuro cartellone è quello che ha lasciato i segni più profondi nella storia manduriana. A parlarne saranno eminenti giuristi e rappresentanti della Commissione parlamentare antimafia. L’annuncio ha già provocato le reazioni dell’ex sindaco Roberto Massafra a capo dell’amministrazione colpita dal provvedimento. «Io parteciperò solo se potrò confrontarmi faccia a faccia con chi ha determinato lo scioglimento, disonorando una persona integerrima come me ed un’intera città senza alcuna prova», ha scritto Massafra commentando su Facebook la notizia.

Rivolgendosi all’organizzatore ha poi aggiunto. «Se vuoi fare chiarezza devi invitare Minniti (ex ministro dell’Interno che ha avviato la procedura di scioglimento finita poi dal suo successore Matteo Salvini, Ndr), l’ex prefetto di Taranto e la commissione d’accesso, oltre al sottoscritto; devi chiedere a tutti questi – ha concluso l’ex primo cittadino -, perchè, nonostante li abbia pubblicamente definiti bugiardi e politicamente eterodiretti, non mi abbiano denunciato».

Il presidente Caprino ha intanto anticipato il primo nome dei relatori che saranno invitati alla conferenza, si tratta dell’ex sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, la cui amministrazione, cinque giorni fa, è stata sciolta per infiltrazioni mafiose.

Contro il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Manduria, c’è ancora un ricorso pendente davanti al Tar della Regione Lazio, che non ha ancora fissato la data della trattazione, proposto dall’ex sindaco Massafra ed altri nove ex amministratori tra assessori e qualche consigliere comunale.