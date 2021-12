Bullo chiede chiarimenti sulla "scomparsa" di alcuni atti relativi a due varianti al Pug

Assume contorni di un giallo il ritiro di due punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale del 30 dicembre relativi a due richieste di varianti per progetti di edilizia industriale e alberghiera: una nuova cantina nelle tenute dell’imprenditore Luigi Blasi e l’ampliamento del resort Vanilia del torricellese Pietro Lacaita, entrambi in territorio di Manduria.

A sollevare dubbi sull’iter burocratico riservato ai due progetti è il consigliere comunale Lorenzo Bullo autore di una richiesta di chiarimenti indirizzata al presidente della seconda commissione consigliare, Giovanni De Pasquale (Lista Pecoraro) e ai consiglieri che la compongono.

L’istanza dell’avvocato Bullo contiene gravi sospetti di omissioni degli atti relativi ai due progetti, portati per due volte alla discussione in commissione senza essere mai trattati per la presunta indisponibilità della documentazione e, nell’ultima riunione convocata, con l’inusuale e sospetta assenza in blocco di tutti i consiglieri di maggioranza.

Una vicenda oscura quella narrata da Bullo: documenti che spariscono dopo essere stati studiati dai tecnici per relazionare su di essi, punti all’ordine del giorno del Consiglio inseriti in una prima bozza di convocazione e poi cancellati d’imperio dal presidente del Consiglio Gregorio Dinoi, presunte pressioni esercitate sui consiglieri della coalizione del sindaco che non si presentano alle riunioni, accuse di danni erariali per convocazioni inutili delle commissioni ed altro ancora.

Per questo l’avvocato Bullo, consigliere comunale di minoranza, ha anticipato la presentazione di una sua interrogazione al sindaco con richiesta di audizione dell’ingegnere comunale Alessandro Pastore (istruttore delle due pratiche “scomparse”) nella prossima assemblea cittadina. Non escludendo, inoltre, il ricorso alla magistratura.

Di seguito il testo della lettera che Bullo ha inviato ai consiglieri e al presidente della seconda commissione, De Pasquale.