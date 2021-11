Il Pd: non si può governare con le sedute in seconda convocazione

Anche il partito democratico manduriano interviene sulla momentanea mancanza di numeri della maggioranza Pecoraro.

Prendendo atto del fallimento del progetto iniziale di governo della città proposto un anno fa dal sindaco, i dem manduriani sono preoccupati che questo stallo possa riflettersi «in maniera grave e preoccupante, sull’agire amministrativo». «Il Pd, pertanto – si legge nel comunicato stampa - esprime la propria preoccupazione anche alla luce delle future sfide ed opportunità che il governo nazionale ha messo in campo con la programmazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che coinvolgerà le amministrazioni comunali e lo sviluppo dei territori in termini economici e sociali».

Per non perdere l’importante treno, i democratici ritengono «che il sindaco, previa analisi delle cause, politiche e amministrative, che hanno condotto la sua compagine politica a non garantire la governabilità della nostra città, debba aprire un confronto per verificare se vi siano ancora le condizioni per proseguire nell’azione di governo, dal momento che non è pensabile – conclude la nota - che si possa amministrare una città come Manduria, con sedute di seconda convocazione e senza una solida maggioranza in consiglio comunale». Nel comunicato del Pd manca l’invito esplicito alle dimissioni del sindaco.