Il gruppo Gea abbandona l’aula seguito dalle opposizioni e la maggioranza svanisce

Il consiglio comunale di ieri si è chiuso dopo appena 15 minuti per abbandono dell’aula dei sei consiglieri dissidenti del gruppo Gea, seguiti da tutta l’opposizione che ha fatto così mancare il numero legale. La seduta è stata sciolta e rinviata a domani. L’assise si riunirà in seconda convocazione per cui non servirà più il numero minimo per discutere ed approvare i punti all’ordine del giorno.

Dopo la surroga del consigliere grillino dimissionario Luigi Cascarano che ha lasciato il posto a Sebastiano Polimeno, il presidente ha concesso la parola all’esponente del gruppo Gea, Agostino Capogrosso che ha letto un documento contenente i motivi dei dissidi. Rivendicando il ruolo avuto nell’elezione del sindaco e della maggioranza di cui hanno fatto parte, Capogrosso ha elencato una serie di proposte presentate dal gruppo e mortificate dal sindaco che li avrebbe ignorate. «Non siamo stati ascoltati e tutto questo ci porta ad abbandonare l’aula consapevoli di fare la scelta giusta», ha detto il consigliere di Gea prima di alzarsi seguito dagli altri cinque. Si è così assistito allo svuotamento di più della metà dell’aula costringendo la segretaria Mandurino a fare la conta dei presenti: 15 assenti e 10 tra i banchi. «La seduta è sciolta» ha detto il presidente dopo aver appreso la volontà del sindaco a non parlare («Se non sono presenti loro è inutile», ha sussurrato Pecoraro a microfono aperto).

Il consigliere Sammarco ha preso la parola annunciando l’abbandono a nome di tutta l’opposizione e chiedendo al sindaco di prendere atto di non avere più una maggioranza.

Il consigliere Mimmo Breccia ha affidato a Facebook il suo commento su quanto accaduto. «Ora Pecoraro si dovrebbe dimettere – ha detto –, perché se raggiungerà l’accordo con il gruppo Gea sarà sempre sotto ricatto».

Che ieri dovesse andare così era abbastanza chiaro: i Gea hanno fatto la voce grossa per spaventare il sindaco che a questo punto ha diverse strade da percorrere. Può cedere alle richieste dei dissidenti mandando a casa due assessori da loro rivendicati (Ketty Perrone e Andrea Mariggiò); cercare qualche appoggio tra i consiglieri di minoranza guardando ad esempio su Roberto Puglia e Loredana Ingrosso (anche Antonio Mariggiò potrebbe essere della partita), ma anche all’interno dei Gea dove almeno un paio, se non tre, sarebbero ben disposti ad accontentarsi di un assessorato e un paio di incarichi forti (Ambito sociale e Aro pe ri rifiuti). Un’altra carta da giocare, per Pecoraro, sarebbe quella delle dimissioni sperando che nei venti giorni che la legge concede prima dell’irrevocabilità, qualche consigliere potrebbe ridimensionare le richieste e tornare sui suoi passi.