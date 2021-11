L’amministrazione comunale prende posizione sul rinnovo trentennale delle concessioni demaniali

In merito alla decisione del Consiglio di Stato che limita sino al 2023 la proroga delle concessioni balneari, annullando di fatto la delibera del consiglio comunale di Manduria che allungava i permessi per trent’anni senza nessuna gara, l’amministrazione Pecoraro giustifica così il proprio operato.

Con «la delibera con la quale si disponeva la proroga – si spiega in una nota stampa - si era ben consci che vi sarebbe stata una evoluzione normativa, che ancora aspettiamo, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale».

Ricordando come il Tar di Lecce abbia emesso condanne nei confronti dei comuni che non avevano prorogato le concessioni (tra i primi il comune di Lecce che ha poi fatto appello al Consiglio di Stato ottenendo il parere favorevole che modifica le carte in tavola), l’amministrazione manduriana assicura che seguirà l’evoluzione della normativa e che «ogni futura determinazione sarà in linea con le disposizioni di legge».