Diretta televisiva senza telecamere, Breccia chiede spiegazioni al sindaco

«Vogliamo che qualcuno ci spieghi quest’altra magia di Rtm che ha preso 350euro per trasmettere la diretta del consiglio comunale senza essere presente nella sala consigliare». Il consigliere comunale, Mimmo Breccia, solleva un altro problema che vede ancora una volta incarichi a pagamento a favore dell’emittente televisiva manduriana.

L’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro ha chiesto ad Rtm di trasmettere la diretta televisiva della seduta del consiglio comunale monotematico di ieri in cambio di 350 euro. Il problema è che le telecamere della televisione non erano presenti in aula. «Come abbia fatto l’imprenditore Quaranta a riprendere i lavori senza essere presente con le sue telecamere?», si è chiesto Breccia che solleva quindi un problema reale.

A quanto pare l’impresa televisiva ha chiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale di riprendere il segnale dello streaming dal canale Youtube del comune e trasferirlo sulla propria rete risparmiando così tempo e fatica. Senza risparmiare, però, sulla tariffa costata 350 euro tondi.

In pratica Rtm avrebbe utilizzato le riprese effettuate dall’altra impresa convenzionata con il comune per le dirette social (a pagamento anche quelle), per «rubarle» (si fa per dire) e trasferirle nel proprio canale televisivo restando comodamente a casa.

«Siamo abituati ai trattamenti di favore che il sindaco riserve agli amici – commenta ancora Breccia -, ma da quanto ci risulta, la trasmissione non sarebbe andata per intero perché ad un certo punto il segnale Youtube si sarebbe interrotto a circa un’ora e mezza dalla fine della seduta; vogliamo controllare la regolarità del servizio?», conclude il consigliere.