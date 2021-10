Il sindaco offre un assessorato e due deleghe esterne ai dissidenti di Gea che ancora tengono duro

L’ultimo incontro tra il sindaco Gregorio Pecoraro e i sei consiglieri di maggioranza del gruppo Gea che per il loro sostegno chiedono una diversa rappresentanza in giunta (due nuovi assessori al posto di quelli assegnati a loro ora non più graditi), si sarebbe concluso con un nulla di fatto.

A quanto pare (notizia non verificabile per la decisione del gruppo Gea di escludere il nostro giornale dai loro canali di informazione), il primo cittadino avrebbe proposto loro un solo nome da fare entrare in giunta (evidentemente al posto dell’assessora all’Ambiente, Ketty Perrone) e in più due deleghe extra giunta, una delle quali quella dell’organismo intercomunale che ha competenza in materia di rifiuti e un’altra di cui non abbiamo notizie.

La delegazione dei Gea avrebbe ribadito le proprie richieste che puntano a sostituire, oltre all’assessora Perrone, anche il vicesindaco e assessore Vito Andrea Mariggiò. Su quest’ultimo nome Pecoraro non intende nessun dialogo motivando la scelta con la regola secondo la quale gli assessori eletti come consiglieri non si mandano a casa.

Continua quindi il braccio di ferro tra il sindaco e i sei dissidenti che a quanto pare sarebbero intenzionati ad abbandonare definitivamente la maggioranza. Questo almeno si comprende interpretando il commento di uno die componenti esterni del gruppo, lo scrittore Giuse Alemanno che al termine della “fumata nera”, ha scritto sul suo profilo Facebook questo significativo post: «Definitiva l'ondata di gelo a Manduria: meno 6, questa è la fine». Che ce l’avesse proprio con il tentativo di mediazione fallito, lo si comprende dalla partecipazione al commento di uno dei più convinti sostenitori della maggioranza Pecoraro. Luigi Primicerj che in risposta a Alemanno scrive: «Ma tu, in cuor tuo, nutrivi speranze o ambizioni personali? Ed oggi, qualcuno può gioire per il fallimento di un buon progetto che qualcuno ha fatto fallire già il giorno dopo la proclamazione degli eletti? Non illudiamoci, è sempre la vanità o l'ambizione o la voglia di potere di chi conta i voti e crede poco nei progetti di cambiamento. D'altro canto, perché dovrebbe voler cambiare colui al quale quel sistema è sempre andato bene?».