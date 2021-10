Avetrana e Torricella, i sindaci e i consiglieri eletti

In attesa dei dati ufficiali del MInistero con la proclamazione dei sindaci e dei consigliri comunali, ecco i voti di preferenza dei due comuni di Avetarana e Torricella.

Alle due liste in lizza per ogni comune andranno rispettivamente otto consiglieri alla maggioranza, tra questi compreso il sindaco eletto, e quattro alla minoranza tra cui il candidato sindaco non eletto.

Dopo la proclamazione ufficiale i sindaci dovranno nominare gli assesori che nei due piccoli comuni potranno esere consiglieri eletti che non perdono la carica elettiva. Di seguito le preferenze non uffciali dei candidati in lista, in grassetto quelli che dovrebbro entrare in cosniglio ocmunale per le rispettive coailizioni.

AVETRANA

Rinnoviamo Avetrana con Antonio Iazzi sindaco eletto con 2.176 voti 50,7%

Giuseppe Addabbo 114

Vito Alfarano 168

Mariella Carrozzo 333

Pietro Giangrande 189* (precedentemente era stato omesso per errore)

Santo Mangione 214

Elisabetta Marchetti 394

Giovanni Melinossa 205

Emanuele Micelli 254

Emanuele Nigro 198

Giovanna Nigro 250

Francesco Saracino 569

Claudia Scredo 422

Rilanciamo Avetrana con Luigi Conte sindaco non eletto con 2.116 voti (49,3%)

Patrizio Addabbo 244

Vincenzo Daniele Buccoliero 156

Silvia Carrozzo 159

Roberto Dicursi 197

Stefano Gioia 297

Valentina Ingrosso 240

Antonio LAnzo 657* (precedentemente era stato omesso per errore)

Gianluca Leo 130

Vito Lomartire 134

Rosaria Petracca 377

Martina Tarantini 306

Lucia Vacca 435

TORRICELLA

Uniti per Torricella con Francesco Turco sindaco eletto con 1.432 voti (52,76%)

Luigi Cannarile 56

Angelo Caputo 160

Cosimo D’Elia 91

Diomede Depasquale 81

Francesco Depasquale 183

Pietro Dilauro 75

Michele Franzoso 186

Agnese Frascella 184

Pierino Lacaita 134

Stefania Piccinni 61

Emanuela Pichierri 24

Paolo Pro 69

Torricella Riparte con Michele Schifone sindaco non eletto con 1.282 voti (47,24%)

Antonella D’Elia 78

Raffaella Fanelli 13

Mirella Massaro 65

Fabiola Però 83

Antonio Buccolieri 57

Cristian Calò 37

Luigi Lacaita (del 79) 43

Luigi Lacaita ((dell’89) 32

Giuseppe Lomartire 161

Luca Maiorano 125

Cosimo Scardino 37

Giuseppe Turco 470