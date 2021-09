Breccia: Baldari pensa ai cinghiali e dimentica i danni della Xylella

«L’assessore all’Agricoltura, Mauro Baldari, ha fatto un viaggetto a Bari per perorare la causa degli agricoltori del versante occidentale della provincia danneggiati dall’invasione dei cinghiali che distruggono i raccolti, ma non muove un dito per assistere i nostri olivicoltori colpiti dalla Xylella aiutandoli nell’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale».

Il consigliere comunale Mimmo Breccia si riferisce all’avviso pubblico che scade l’8 ottobre a cui potranno presentare domanda i proprietari di alberi distrutti dal batterio. «Mancano pochi giorni alla scadenza e invece di pensare ai cinghiali che qui da noi per fortuna non si vedono ancora, l’assessore Baldari potrebbe aprire uno sportello per offrire consulenza nella preparazione delle domande».

I contributi in conto capitale sono riconosciuti sino al’80% del danno accertato sempre che abbiano subito una perdita superiore al 30% della produzione e che non abbiano ricevuto compensazioni per tre annualità. Nella provincia di Taranto, potranno accedere al fondo gli agricoltori dei comuni di Manduria, Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Fragagnano, Lizzano e San Marzano di San Giuseppe.