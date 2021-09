Il comune perde grandi finanziamenti per lo sport ma si accontenta degli spiccioli per la cultura

Ancora una volta il comune di Manduria non riesce ad ottenere finanziamenti dallo Stato. Più bravi e fortunati sono stati tanti altri comuni delle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Tra questi Martina Franca, Francavilla Fontana, Mesagne che incasseranno 700mila euro a testa, e poi Campi Salentina, Leverano ed altri.

Le domande da presentare al Ministero scadevano il 30 ottobre scorso. Sono stati respinti i progetti presentati dalla parrocchia San Giovanni Bosco di Manduria e dai comuni di Avetrana e Sava.

Gli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero, per chi li ha ottenuti, sono finalizzati alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Se Martina Franca e gli altri hanno preso 700 mila euro, Manduria si consola con quello che l’assessore alla cultura, Vito Andrea Mariggiò definisce «un cospicuo finanziamento ottenuto per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca Gatti»: 9.200 euro. «Prosegue l’intensa opera di riqualificazione di un bene unico della nostra città», aggiunge l’assessore preside crogiolandosi sul successone di aver partecipato al bando del Ministero per i beni culturali ottenendo la “stratosferica” cifra.