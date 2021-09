La denuncia dei progressisti: i due Gregorio vogliono mettere il bavaglio ai consiglieri

Il gruppo consiliare dei Progressisti denuncia il mancato inserimento delle interrogazioni presentate regolarmente da vari gruppi (anche di maggioranza) e ignorate dal presidente del Consiglio Gregorio Dinoi.

«La completa e totale assenza di volontà di collaborare del sindaco e del presidente del Consiglio comunale – si legge in un comunicato stampa dei Progressisti - sono fatto ormai noto alla cittadinanza, non per niente la stessa maggioranza ne sconfessa il metodo di agire e la crisi sembra davvero alle porte».

Le interrogazioni che secondo i consiglieri di minoranza sarebbero state escluse con veri e propri pretesti illegittimi, riguardano la richiesta di chiarimenti sui fuochi d’artificio esplosi sulla chiesa del Carmine e la richiesta di scopertura della tomba Messapica scoperto nel quartiere sant’Antonio e ri-tombata per mancanza di fondi.

«Se Pecoraro e Dinoi pensano davvero di poter mettere il bavaglio ai consiglieri, espressione della cittadinanza – conclude la nota - allora faranno i conti con chi, come noi, crede fermamente nelle regole democratiche e della partecipazione. Manduria e i manduriani meritano rispetto».