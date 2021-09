Il gruppo degli ex Verdi abbandona Pecoraro

Il gruppo degli ex Verdi con l’ex grillino e la dissidente del gruppo Pecoraro, non fa più parte della maggioranza. La decisione annunciata su Facebook giunge al termine di incontri con il sindaco Gregorio Pecoraro il quale si sarebbe rifiutato di procedere ad una verifica chiesta dal gruppo e in un primo momento concessa. I sei consiglieri che non si sentono più rappresentati in giunta chiedono due posti di comando che a quanto pare il primo cittadino non è disposto a dargli.

Quattro dei sei componenti del gruppo di ex alleati sono stati aletti nella lista Città Più, cartello elettorale creato dallo stesso sindaco. Una volta eletti, i quattro consiglieri hanno abbandonato il gruppo Città Più creandone un altro sotto l’insegna dei Verdi. Non soddisfatti hanno poi creato un proprio movimento, Gea all’interno del quale sono poi confluiti un ex grillino sospeso dal suo movimento e un altro fuoriuscito dall’entourage del sindaco.

Alla luce di questo nuovo “assetto” i sei hanno sfiduciato i due assessori di provenienza Città Più, Mariggiò alla Cultura e Perrone all’Ambiente, chiedendo di sostituirli con due di loro fiducia.

Pecoraro, si legge nel post del gruppo Geo, «non concorda con … la necessità che questo gruppo consiliare (il più numeroso in C.C.), al pari degli altri gruppi, possa avere riferimenti con cui essere rappresentati in Giunta nei momenti decisionali, politicamente importanti e delicati, che comportano atti amministrativi con riflessi sulla collettività».

Pertanto, conclude la nota degli ex Verdi-grillini -, da questo momento, la responsabilità del futuro politico/amministrativo della Città ricade, completamente, sulle determinazioni assunte dal Sindaco e dai due assessori sfiduciati».