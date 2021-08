Vi spiego perché il gruppo Gea ha deciso di censurare i lettori de La Voce di Manduria

Il gruppo ambientalista "Gea", composto dai consiglieri comunali di maggioranza, Gregorio Perrucci, Michele Matino, Agostino Capogrosso, Filippo Scialpi, Luigia Lamusta e Pasquale Pesare, ha proposto un sito alternativo per la discarica controllata nel parco della Marina a San Pietro in Bevagna.

I particolari della proposta si possono conoscere solo leggendoli sui siti di Manduriaoggi e RtmWeb perchè gli autori non hanno ritenuto necessario inviare il comunicato stampa anche a La Voce di Manduria. La stessa censura nei confronti del giornale e quindi dei suoi lettori, è stata condivisa anche dal responsabile politico del gruppo, Pompeo Stano, già assessore della precedente amministrazione Pecoraro e papabile nuovo assessore dell’attuale al posto del vicesindaco Andrea Mariggiò.

Ci scusiamo per loro e spieghiamo il perché di questa assurda censura che si somma a quella della creazione del gruppo Facebook in cui esponenti della stessa maggioranza (assessori, portavoce e capo ufficio staff del sindaco Pecoraro) invitano i manduriani a non leggere più La Voce di Manduria.

Ai componenti del gruppo Gea non è piaciuto un mio parere espresso non pubblicamente ma in una chat privata al consigliere Capogrosso e, in copia, al responsabile politico, Pompeo Stano.

Poche parole, ripeto, private e personali, riferite ad “amici” per esprimere il mio parere su una loro intervista concordata (domande inviate in anticipo e risposte ricevute dopo una settimana). Scrivevo in quella chat: «Mi permetto di esprimere un parere personalissimo. Su 9 domande, avete risposto più o meno con chiarezza ad una: “la regionale 8 non è buona anche perché lo dicono altri”. Il resto, tutto politichese, stantìo e noioso».

La critica, ripeto, personale e privata, ha così offeso il gruppo tanto da decidere di censurarci.

Ecco cosa mi scriveva ieri Pompeo Stano alla mia richiesta di spiegazioni pe rnon aver ricevuto il loro comunicato stampa.

«Ciao Reno, l'ultima intervista rilasciata fortemente mediata e ti dico che personalmente ho fatto fatica a farla uscire così come tu l'hai pubblicata, da te è stata considerata intrisa di politichese, stantia e noiosa. Il gruppo sta muovendosi in condizioni precarie senza un partito alle spalle che dia forza. La metà del gruppo si affaccia la prima volta in politica e con incarico di consigliere. Credimi, non è facile tenere il tutto insieme e con piccoli passi sta cercando di dare una sterzata a questa amministrazione. Se ci riuscirà o meno potrà dipendere dai consensi dei cittadini anche attraverso una cronaca giornalistica comprensiva di critica. La tua ultima è stata considerata eccessiva creando non pochi disagi. Ma come ritengo fatto un chiarimento si può ritornare a trovare i giusti ruoli. Sempre con amicizia e stima. A presto».

Questo dovevo per dovere di cronaca, come sempre senza sconti per nessuno.

Nazareno Dinoi