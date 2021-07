Un caso di body shaming infiamma la politica: le solidarietà per Domenico Sammarco

Il Partito democratico di Manduria esprime sostegno al consigliere comunale Domenico Sammarco vittima di body shaming sui social network da parte di un esponente del partito dell’assessore al commercio, Isidoro Mauro Baldari.

La parola che gli esponenti del Pd messapici definiscono «deplorevole e irriguardosa che valica ogni confine etico» è contenuta in un posto pubblicato su Facebook da Andrea Baldari, fondatore del movimento politico e padre dell’assessore Isidoro. Nel commentare l’intervento fatto nell’ultimo consiglio comunale dal consigliere Sammarco che metteva in risalto le presunte lacune dell’assessore al ramo nella redazione del piano strategico del commercio, Andrea Baldari definisce ripetutamente il consigliere dei Progressisti con il termine: “GROSSO (scritto proprio così in stampatello, ndr) esponente politico” alludendo alla sua corporatura utilizzata in chiave chiaramente dispregiativa.

Dura la reazione dei piddini. «La politica n- scrivono -, non può e non deve svilirsi in un progressivo “imbrutimento” dei rapporti civili con l’uso di un linguaggio eticamente scorretto e inadeguato. Fare politica – si legge ancora nel documento - vuol dire animare confronti, sollecitare opinioni senza mai smarrire la visione d’insieme». «Se si rispondesse per un moto istintivo – conclude la nota - verrebbe da dire che il post pubblicato su Facebook dal signor Andrea Baldari a nome del Movimento Democratico con Manduria ha tutte le caratteristiche della crassa e volgare esibizione di cattivo gusto».

Anche il movimento politico «Manduria Migliore» ha criticato lo stile di Baldari dicendosi «profondamente colpito dall'infimo livello verso cui si intende trascinare lo scontro politico, non più battaglia di idee, ma offesa personale». Manduria Migliore manifesta quindi la propria solidarietà verso il consigliere Sammarco «oltraggiato da espressioni nefande nei suoi confronti, parole che hanno voluto biecamente colpire la persona e non contrastare il pensiero o l'opinione politica. Una vergogna», conclude la nota.