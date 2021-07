Grillini e ambientalisti votano per la discarica

La maggioranza giallo-verde con forte impronta ambientalista che amministra la città di Manduria ha approvato nella seduta consiliare di ieri una variante al piano regolatore che trasforma un’area vincolata e ambientalmente tutelata in un sito per il conferimento di rifiuti di ogni genere, compreso l’organico.

Il sito in questione, situato di fronte alla “Casa del Parco” e già urbanizzato con un parco pubblico, panchine e compreso in un tragitto naturalistico costato 150mila euro di fondi pubblici, era stato già bocciato dal Tar di Lecce a cui si erano rivolti i proprietari delle abitazioni circostanti, facendo rilevare l’errore urbanistico commesso da chi ha originariamente il sito (ex amministrazione commissariale).

Con la variante di ieri che è stata votata anche dal gruppo ambientalista Gea che in camera caritatis aveva fatto intendere il contrario, si condanna l’area a diventare una discarica sorvegliata che secondo l’amministrazione dovrebbe accogliere gran parte dei rifiuti abbandonati nelle marine e nelle campagne lungo la costa.

Un pericolo questo fatto notare dall’architetto Andrea Casto, perito di parte dei residenti che hanno presentato ricorso al Tar. Il progetto, ha spiegato l’esperto, è stato dimensionato per accogliere gli ingombranti di solo cinquanta famiglie, tante quante risultano essere residenti nelle località marine di Manduria. La realtà, ha fatto notare l’architetto, è che l’utenza che si riversa sulla costa è alcune migliaia di nuclei familiari. Soprattutto per il rifiuto organico, ha detto ancora Casto, il centro di raccolta in costruzione prevede un solo contenitore da 1100 litri, appena sufficienti a contenere il rifiuto di un condominio.

Un altro parere significativo lo espone l’avvocato Antonio Casto che sta curando il ricorso al Tar per conto delle famiglie. «Tentare di approvare una variante urbanistica posticcia, al netto dei motivi in diritto che saranno approfonditi in altra sede – scrive - conferma dal punto di vista politico un sospetto ora divenuto certezza: l’amministrazione Pecoraro di ecologista ha solo le bandiere».

Hanno votato contro il centro di raccolta simile i consiglieri Ingrosso, Sammarco, Breccia, Gentile e Dario Duggento.

I tre della minoranza, Bullo, Ferretti e Mariggiò, si sono astenuti mentre Roberto Puglia, anche lui dell’opposizione, ha votato a favore. La delibera è quindi passata con 17 voti favorevoli, 3 astenuti e 5 contrari.