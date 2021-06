Il prefetto scrive al sindaco: rischio scioglimento per mancata approvazione del bilancio

La giunta Pecoraro ha omesso di tenere bene i conti di cassa non rispettando le leggi che obbligano ogni ente ad approvare il rendiconto della gestione relativa all’anno 2020 entro il 31 maggio. La grave mancanza è stata invece notata dal prefetto di Taranto che l’altro ieri ha inviato una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi, al sindaco Gregorio Pecoraro e per conoscenza alla segretaria generale, Maria Eugenia Manduriano che ha immediatamente avvertito tutti i consiglieri comunali.

Il prefetto, ricordando le scadenze contabili che il sindaco-commercialista ha ignorato, ha intimato il Consiglio «a comunicare l’avvenuta adozione del rendiconto della gestione da effettuarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione», cioè il 15 giugno.

Se entro il prossimo 5 luglio la giunta prima e l’assemblea consiliare dopo non saranno in grado di approvare lo strumento contabile, «si attiverà la procedura per lo scioglimento degli organi dell’Ente», avverte il prefetto che ha quindi aperto un ticket sulla negligenza dell’amministrazione Pecoraro.

Il richiamo del prefetto proprio quando il gruppone di Gea fa i capricci

Un incidente, quello della bacchettata prefettizia che cade proprio nel momento meno opportuno per il governo giallo-verde, recentemente sempre più grillino e meno ambientalista. E di ieri, infatti, l’ufficializzazione della crisi aperta dal gruppo più numeroso nella stessa maggioranza, quello del Gea (Gruppo ecologia autonomo) che non si riconosce più nell’attuale giunta.

Come è noto, i sei consiglieri, quasi tutti eletti nella lista del sindaco, “Città Più”, con l’aggiunta dell’ex pentastellato, Pasquale Pesare, hanno chiesto il licenziamento degli assessori Andrea Mariggiò, vcesindaco, e Ketty Perrone, rispettivamente alla Cultura e all’Ambiente, perché non si sentono da loro rappresentati e poi perché vorrebbero mettere in sella altri di loro gradimento.

Nel corso un duro incontro avuto l’altro ieri sera, il sindaco Pecoraro è stato categorico rimandando indietro le richieste degli alleati (a questo punto non ancora “ex” ma semmai “congelati”), ritenendole irricevibili almeno non prima di ottobre.

Il gruppo Gea, da parte sua, ha così deciso di disconoscere la rappresentatività del governo Pecoraro (non avendo nessun loro riferimento interno), dichiarando l’appoggio esterno. In attesa della verifica richiesta e non concessa dal sindaco, i sei consiglieri Gregorio Perrucci, Agostino Capogrosso, Michele Matino Filippo Scialpi, Luigia Lamusta e Pasquale Pesare, valuteranno i singoli provvedimenti «in assoluta autonomia, regolandosi di volta in volta sulle azioni da intraprendere». Insomma, sono disposti ad aspettare, «buoni buoni» si dice, almeno sino ad ottobre avvertendo che se allora «la verifica non porterà a un riconoscimento di Gea il gruppo valuterà diversamente la sua posizione in seno al Consiglio comunale».

Difficile pensare ad un colpo di scena nel prossimo consiglio in cui si dovrà approvare il bilancio consuntivo, pena lo scioglimento ed elezioni anticipate. Più giusto credere ad un «voto responsabile» dei sei piuttosto che andare al voto. E questo il sindaco lo sa perfettamente, altrimenti avrebbe accettato le richieste di Gea.