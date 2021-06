Crisi della maggioranza, Pecoraro sfida il gruppone dei dissidenti: "zitti e buoni sino a ottobre"

Nessuna verifica e gli assessori non si cambiano almeno sino a ottobre. Si è conclusa così ieri la lunghissima riunione tra il sindaco Gregorio Pecoraro e i sei consiglieri del gruppone Gea (Gruppo ecologista autonomo) che avevano chiesto la testa dei due assessori Andrea Mariggiò (cultura, turismo) e Ketty Perrone (Ambiente, urbanistica).

I sei dissidenti speravano di fare la voce ma non hanno fato i conti con Pecoraro che avendo superato scogli più grossi come la storiaccia del vaccino ed altre misure prese in solitaria (Pug, programma cultura e spettacoli, rinnovo autorizzazioni balneari) ha saputo urlare più dei sei disubbidienti.

La posizione che prenderà ora il gruppo Gea sarà illustrata in un prossimo comunicato stampa in fase di stesura e di successiva condivisione tra i sei prima della diffusione alla stampa. Escludendo una dichiarazione di guerra con il passaggio all’opposizione, i sei con molta probabilità sceglieranno la strada dell’appoggio esterno. Insomma, tanto rumore per niente.