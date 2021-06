Consiglio comunale urgente per correggere una dimenticanza nel bilancio. In aula l’argomento sul Pug

Si riunirà oggi pomeriggio alle 15,30, in modalità videoconferenza, il consiglio comunale convocato con urgenza per approvare soprattutto una variazione di bilancio senza la quale gli uffici non potranno espletare la gara per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento nelle marine.

Nel redigere il bilancio, l’amministrazione del sindaco commercialista aveva inizialmente escluso questo capitolo di spesa che dovrà essere inserito in fretta altrimenti si dovrà rinunciare al progetto delle strisce blu lungo la costa.

Prima di questo punto, le opposizioni presenteranno una interpellanza sul Pug che dopo il parere legale resta sospeso nell’oblio. Secondo il parere dell’esperto, il piano regolatore già redatto deve essere ritirato perché conterrebbe delle imperfezioni ed errori macroscopiche e rifarne uno nuovo. Questo comporterebbe però il rischio di un richiamo della Corte dei Conti che solleverebbe un caso di danno erariale chiedendo ai politici la restituzione delle decine e forse centinaia di migliaia di euro spesi infruttuosamente.

La diretta della seduta non sarà visibile sui canali de La Voce di Manduria perché l’amministrazione Pecoraro non concede al nostro giornale i codici di accesso per lo streaming diretto sulla nostra pagina Facebook e sul sito.